O Union Berlim continua em alta na Bundesliga e, este sábado, recebeu e venceu o Borussia Dortmund, por 2-0, em jogo da 10.ª jornada do principal campeonato alemão.

O alemão Janik Haberer, com golos aos oito e aos 21 minutos, fez a diferença no marcador, num jogo em que o houve dois portugueses em campo nos 90 minutos: Diogo Leite nos da casa e Raphael Guerreiro pelo Dortmund. O primeiro golo nasce de uma fífia incrível do guarda-redes do Borussia, Gregor Kobel.

A equipa comandada pelo suíço Urs Fischer soma agora 23 pontos, no primeiro lugar, fruto de sete vitórias, dois empates e uma derrota.

No primeiro jogo do dia, o Colónia recebeu e venceu o Augsburgo, por 3-2.

(Imagens vídeo Eleven Sports)