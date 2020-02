O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto na Liga Europa, qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça da Alemanha ao bater o Estugarda, em casa, por 2-1. O sensacional Verl, por seu lado, ainda sonhou com um prolongamento, mas acabou por cair diante do Union Berlim com um golo a cinco minutos do fim.

Em Leverkusen, o nulo também manteve-se inabalável durante setenta minutos. Foi só nessa altura que a equipa da casa adiantou-se no marcador na sequência de um desvio infeliz do guarda-redes Fabian Bredlow para as próprias redes. O Bayer ampliou a vantagem logo a seguir, aos 83, por Lucas Alario e o Estugarda conseguiu apenas reduzir a diferença, dois minutos depois, por Silas Wamangituka.

No outro jogo já realizado esta quarta-feira, o Union Berlim também garantiu a qualificação para a próxima fase, na visita ao campo do sensacional Verl, clube do quarto escalão que resistiu à pressão do clube da Bundesliga até cinco minutos do final. Robert Andrich macou o golo que decidiu a eliminatória.

Resultados dos oitavos de final

Quarta-feira:

Bayer Leverkusen-Estugarda, 2-1

SC Verl-Union Berlim, 0-1

FC Saarbrucken-Karlsruher, 19h45

Bayern Munique-Hoffenheim, 19h45

Terça-feira:

Kaiserslautern-Fortuna Dusseldorf, 2-5

Eintracht Frankfurt-Leipzig, 3-1

Schalke-Hertha Berlin, 3-2

Werder Bremen-Borussia Dortmund, 3-2