No último jogo antes da deslocação a Portugal, o Union Saint-Gilloise bateu em casa o OH Leuven, por 3-0, a contar para a 10.ª jornada do campeonato belga.

Christian Burgess, aos 12 minutos, Ismael Kandouss, aos 20, e Dante Vanzeir, aos 68, apontaram os golos do adversário do Sporting de Braga no Grupo D da Liga Europa.

O Union Saint-Gilloise é quarto classificado do campeonato, com 19 pontos.

Na próxima quinta-feira, na Pedreira, o Sp. Braga recebe o conjunto belga, em jogo referente à terceira jornada da prova europeia. As duas equipas lideram o grupo com seis pontos, enquanto o Union Berlim e o Malmö ainda não pontuaram.