A poucos dias de defrontar o Sporting de Braga na Liga Europa, o Union Saint-Gilloise venceu o Gent, por 3-1, e segue em quinto lugar na Liga belga.

A formação venceu por 3-1, com golos do avançado canadiano Promise David, aos 30 minutos, do central inglês Ross Sykes, aos 52m, e do médio Anouar Ait El Hadji, aos 54m. O Gent ainda conseguiu reduzir com um golo do avançado islandês Andri Gudjohnsen.

O Union Saint-Gilloise segue em quinto lugar ao fim da 20.ª jornada da Liga belga, com 31 pontos, numa tabela liderada pelo Genk, com 42 pontos, seguido do Anderlecht, com 33 (menos um jogo) e do Antuérpia, com 32.

O Union Saint-Gilloise recebe o Sporting de Braga na sétima jornada da fase da Liga da Liga Europa no próximo dia 23 de janeiro de 2025. É um jogo decisivo para a equipa minhota, que é a 25.ª classificada, com sete pontos.