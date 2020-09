Lembra-se de Gonzalo Bergessio, avançado argentino que teve uma passagem discreta no Benfica em 2007/08 e viveu na sombra de Óscar Cardozo?

Aos 36 anos joga no Nacional Montevideo, do Uruguai, e está a apresentar os melhores números de uma longuíssima carreira, com dez golos em dez jogos no Apertura, sendo o melhor marcador da prova.

Bergessio tem mais golos do que duas das 16 equipas do campeonato e tantos quanto outras duas. O Peñarol, histórico rival do Nacional (líder da competição), tem apenas mais quatro golos do que o avançado.

Bergessio fez apenas nove jogos pelo Benfica em 2007/08 e deixou a Luz a meio dessa época sem marcar qualquer golo.