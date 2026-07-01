O Uruguai foi, sem dúvida, uma das desilusões do Mundial 2026. A eliminação na fase de grupos, com 2 pontos em três jogos (e ultrapassado por Cabo Verde) precipitou as férias dos uruguaios.

De regresso a Montevidéu, capital do Uruguai, o contestado selecionador Marcelo Bielsa deu a entender que vai sair do cargo - falou numa «despedida dolorosa» -, e deu a sua versão dos acontecimentos... numa conferência de imprensa de quase duas horas.

Começando por dizer que não tem «nenhuma desculpa» para explicar o sucedido, Bielsa confirmou não ter tido um bom relacionamento com os jogadores.

«Disse em algum momento que tinha bom relacionamento? Cativei os jogadores? Não. Os jogadores estavam tranquilos comigo? Não. O único que disse é que a relação com os jogadores não foi obstáculo para a equipa merecer o que era necessário. Nada mais que isso», afirmou.

Bielsa disse que acedeu a dois pedidos dos jogadores durante o Mundial. O primeiro tinha a ver com os treinos.

«Os jogadores apresentaram-me a ideia de não treinarem separados em dois grupos. Compreendi que tinha de aceitar um pedido dessa natureza; os jogadores referiram que queriam estar próximos e unidos, mais próximos porque sempre estiveram unidos. Se tinham essa necessidade, eu tinha de a aceitar. De facto, a partir daí, esse pedido foi aceite e eu aceitei-o de bom grado com base nesse argumento, pois concordei com isso», começou por dizer.

«Houve um outro pedido relacionado com a redução das palestras. As palestras eram divididas em partes e nunca duravam mais de dez minutos. Consultei especialistas para me adaptar às mentalidades mais jovens e eles disseram-me que as palestras deviam ser mais curtas e realizadas em dias diferentes, para não sobrecarregar a atenção dos jogadores. Eles compreenderam que esse tempo fosse reduzido e eu concordei com isso», acrescentou.

Em seguida, pediu desculpa por um momento que ficou viral nas redes sociais - quando gritou com um jornalista antes de entrar em direto. «Fiquei irritado porque demoravam, demoravam, e eu estava completamente tomado pela dor. Por isso, talvez eu não tenha sido tão educado quanto deveria ter sido», admitiu.

Por fim, Bielsa esclareceu um alegado mal-estar com Federico Valverde, capitão de equipa.

«Nunca tive qualquer problema com o Valverde. Nunca fiz tantas concessões a um jogador como ao Valverde, porque acho que ele as merece, dada a quantidade de jogos que disputa por ano. Quando começámos a fase de qualificação, disse que talvez precisasse de o colocar a jogar como lateral e citei-lhe cinco extremos esquerdos de topo que ele neutralizou nessa posição no Real Madrid; que talvez precisasse de o colocar a jogar como extremo e citei-lhe os jogos de topo que ele disputou nessa posição; ou que poderia jogar na sua posição natural, que é a de médio-centro. A resposta dele foi de absoluta generosidade: 'na posição que você precisar'», revelou.

A despedida da seleção ainda não foi oficializada, mas estará para breve. Bielsa não consegue, à terceira vez, uma boa participação em Mundiais - em 2002, foi eliminado na fase de grupos com a Argentina e em 2010 chegou aos oitavos com o Chile.