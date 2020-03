O Estádio Centenário, em Montevideu, recebeu quase 30 sem-abrigo que padecem de vários problemas de saúde, e que vão ali permanecer alojados enquanto durar a pandemia de covid-19, informa a Lusa.

As 28 pessoas que foram acolhidas no mítico recinto uruguaio são todos homens, com imunodeficiência e que sofrem de doenças crónicas, como a diabetes, SIDA e doenças pulmonares obstrutivas.

Palco do primeiro Campeonato do Mundo de futebol, em 1930, o Centenário acolhe estas pessoas debaixo da bancada Amesterdão: ali situa-se um centro de dois andares, habitualmente utilizado pelas equipas antes dos jogos e que acolheu várias vezes a seleção do país.

No primeiro andar, os sem-abrigo têm à disposição uma cozinha, uma sala de jantar e uma ampla sala de estar com fogão a lenha, mesa de ténis de mesa e matraquilhos. No segundo, estão as casas de banho e os quartos, todos com camas individuais.

De acordo com uma fonte do Ministério do Desenvolvimento Social uruguaio (MIDES), as 28 pessoas receberão ainda quatro refeições diárias.

Sede e campo da equipa de basquetebol do Peñarol, o Palacio Contador Gastón Guelfi também tem disponível várias camas no recinto de jogo, onde será possível albergar cerca de 320 sem-abrigo que o MIDES está a recolher das ruas, devido à idade avançada e falta de condições sanitárias.

Segundo dados divulgados pelo governo, o Uruguai tem 182 pessoas infetadas com covid-19, sendo que as quatro primeiras foram conhecidas há menos de duas semanas, em 13 de março.