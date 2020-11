O selecionador uruguaio, Óscar Tabárez, mostrou-se surpreendido com os desempenhos de Darwin Ñúñez ao serviço do Benfica. O maestro, como é conhecido, lembrou o percurso do avançado dos encarnados na formação e explicou que este tem de aproveitar as oportunidades.



«Darwin passou por todas as etapas da seleção. Ele teve de enfrentar situações muito complicadas, mas teve apoio e, acima de tudo, mostrou trabalho até que fez o clique. Chegou à seleção principal devido a várias lesões de última hora que tivemo e jogou no amigável com o Peru em que estávamos com dez jogadores. Entrou nos minutos finais e marcou o golo do empate. Depois vi o crescimento do Darwin. A etapa no Almería foi crucial, ele esteve muito bem. E depois, as coisas que o vi fazer no Benfica, sobretudo nos jogos internacionais, surpreenderam-me. Não pensava ver tanta coisa junta no jogo em que marcou três golos. Tem de melhorar, sobretudo do ponto de vista tático e das tarefas que lhe possam ser atribuídas. É forte a jogar em velocidade, é resistente e cada vez usa melhor o seu remate. Isso é o que se chama potencial. Ele é um jovem de 21 anos e está em fase de maturação. Está no caminho correto e fico muito contente por ele, especialmente pela pessoa que é», referiu, quando questionado acerca do jovem atacante.



Lembre-se que Darwin fez o primeiro golo em jogos oficiais pelo Uruguai no encontro contra a Colômbia, seleção que é orientada pelo português Carlos Queiroz.