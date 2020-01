O Club Atlético Torque, do primeiro escalão do futebol uruguaio, anunciou que vai adaptar o nome e o emblema, à imagem do Manchester City, depois de ter sido adquirido pelo consórcio City Football Grop em 2017.

Assim, o clube da capital uruguaia vai passar a chamar-se Montevideo City Torque e, além de vestir as mesmas cores do cube da Premier League, vai também adaptar o escudo para ficar semelhante ao do cube inglês, tal como já aconteceu com o New York City (EUA) e o Melbourne City (Austrália).

Além dos referidos clubes, o City Football Club, consórcio sedeado em Abu Dhabi, é ainda proprietário ou tem parcerias com os seguintes clubes: Yokohama Marinos (Japão), Girona (Itália), Sichuan Jiuniu FC (China) e Mumbai City FC (Índia).

¿Que qué tiene el escudo? 🤔



Acá lo tenés... 😏#UnaNuevaEra ⚪️🔵 pic.twitter.com/K90t2w49JX — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) January 22, 2020