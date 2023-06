Franco Israel fez a estreia absoluta pela seleção do Uruguai na partida de preparação contra Nicarágua. O guarda-redes do Sporting confessou ter cumprido um sonho e explicou o que Marcelo Bielsa lhe pediu antes do jogo.



«É um sonho. Sonhava com este momento desde pequeno e por sorte, pude concretizá-lo no estádio Centenario com os nossos adeptos», referiu, em conferência de imprensa.



«Bielsa pediu-me para estar tranquilo e para fazer o que sei. Senti-me muito confortável», acrescentou.



O uruguaio foi bastante elogiado pelo jogo com os pés, um detalhe que trabalhou desde que chegou à Europa para jogar na Juventus e que continuou a aprimorar no Sporting. «Gosto muito de jogar com os pés. É algo que tenho vindo a desenvolver desde a infância e que tenho aperfeiçoado na Europa. Aprecio quando consigo fazer com que a bola saia de forma precisa, contribuindo assim para a equipa. Fiz isso na Juventus e mantenho esse trabalho no Sporting», explicou acerca do tema.



Por último, Israel falou ainda sobre a relação com o outro guarda-redes, Sergio Rochet, dono da baliza da seleção do Uruguai no Mundial 2022.



«Conheci o Chino [alcunha de Rochet] no último sábado e desde o início que criámos uma boa relação, conversamos sobre a vida, o futebol, sobre tudo. Disse-me para estar tranquilo e fazer o que sei», concluiu.



Israel chegou no verão passado a Alvalade e na época de estreia no Sporting participou em oito jogos. O próximo compromisso do Uruguai é contra Cuba, em mais um jogo de preparação.