Na sequência do falecimento de Juan Izquierdo, cinco dias após ter sofrido uma arritmia cardíaca em campo, a Federação uruguaia de futebol decidiu suspender o futebol no país até ao próximo domingo.



Em comunicado, o organismo declarou «luto oficial» até dia 1 de setembro e atribuiu as «maiores honras fúnebres» ao atleta do Nacional de Montevideu.



«Despedimo-nos com enorme dor de um querido membro do nosso futebol uruguaio. Juan Izquierdo foi um jogador ativo, comprometido e uma pessoa de família e amigos. Apreciado e muito querido pelos seus companheiros e colegas de todos os clubes onde jogou, vamos recordá-lo como um exemplo dos valores mais altos do nosso desporto. Perante tão dolorosa e inesperada perda em campo, defendendo o Nacional, este Comité Executivo decide declarar luto oficial do futebol uruguaio até ao próximo domingo», pode ler-se na nota divulgada.



Ao longo da carreira, Juan Izquierdo atuou em seis clubes, cinco do Uruguai (CA Cerro, Peñarol, Motevideu Wanderers, Liverpool Montevideu e Nacional) e ainda o Atlético San Luis, do México. Tinha 27 anos.