Normalmente, a troca de galhardetes não é notícia. Trata-se de um ato de cortesia habitual antes dos jogos de futebol, especialmente em jogos de seleções. Porém, o Uruguai desafiou a lógica com um galhardete fora do comum.

A seleção sul-americana apresentou-se no Estádio de Wembley, em Inglaterra, na sexta-feira, para defrontar a congénere inglesa. Um duelo que, já agora, terminou com um empate a uma bola. O capitão uruguaio Federico Valverde entregou um galhardete metálico a Jordan Henderson, líder dos ingleses.

A peça destaca-se pela cota de malha envolvente, a recordar uma armadura, com o símbolo da AUF, a federação de futebol uruguaia, bem relevado. A iniciativa serviu para promover o novo equipamento da seleção, inspirado na «identidade Charrua», o povo indígena do país.