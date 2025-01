Mathías Acuña, jogador do Mushuc Runa do Equador, foi encontrado sem vida no quarto de hotel onde a equipa permanecia, durante o estágio da pré-temporada.

O avançado uruguaio de 32 anos, que se preparava para fazer a sua segunda época no país, passou por vários clubes uruguaios, como Boston River, Fénix e Liverpool, mas também esteve na Europa, em dois clubes gregos: no Larissa e no Lamia. Em 2024 voltou ao Uruguai e a meio do ano foi contratado pelo Mushuc Runa, tendo marcado oito golos em 15 jogos no campeonato equatoriano.

Mathías havia sido denunciado pela ex-mulher por violência doméstica, em dezembro, e usava pulseira eletrónica, mas declarava-se inocente das acusações. Dadas as circunstâncias suspeita-se que o jogador tenha tirado a própria vida, sendo essa a causa apontada como o motivo do falecimento.

Pelas redes sociais, o clube e a Associação Uruguaia de Futebol lamentaram a morte do atleta.

Extendemos nuestra nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mathías Acuña 😢💔🕊️

Paz en su tumba. 4/01/2025 pic.twitter.com/pewQoKpAQe — Club Mushuc Runa S.C (@ClubMushucRuna1) January 4, 2025

Lamentamos con profunda tristeza el fallecimiento del futbolista uruguayo Mathías Acuña.



Nuestras condolencias a sus familiares, compañeros y amigos.



QEPD pic.twitter.com/UO0Kjc872b — AUF (@AUFOficial) January 4, 2025

Manuel Ugarte, ex-Sporting, que havia partilhado balneário com Mathias no Fénix, do Uruguai, entre 2017 e 2019, também deixou uma mensagem nas redes sociais a dar conta da situação. «Que tristeza, não posso acreditar. Espero que encontre paz, estejas onde estiveres.»