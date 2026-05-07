Luis Suárez, avançado do Inter Miami, retirado da seleção uruguaia desde 2024, abordou um possível regresso à «La Celeste» para participar no Mundial que se avizinha.

«Jamais diria não à seleção se ela precisar de mim, ainda por cima perto de um Campeonato do Mundo», afirmou o uruguaio, em declarações à imprensa.

O avançado de 39 anos deixou a seleção uruguaia depois de um empate sem golos frente ao Paraguai, alegando um mau ambiente entre os jogadores. Nessa altura, Suarez também deixou críticas ao selecionador Marcelo Bielsa. Porém, o uruguaio já lamentou a atitude que teve, afirmando que está tudo resolvido.

«Naquele momento, dei um passo ao lado porque entendia que precisava de abrir espaço para os mais jovens. Disse uma coisa que não devia ter dito. Já pedi desculpas a quem precisava de pedir», afirmou.

O antigo avançado de Liverpool e Barcelona é o máximo goleador da seleção uruguaia, tendo apontado 69 golos em 143 partidas pelos sul-americanos.