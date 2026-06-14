Se estiver a pensar ficar acordado para ver o Uruguai-Arábia Saudita, pelas 23h00 desta segunda-feira, não se admire com a cor vestida pela equipa de arbitragem.

A FIFA já anunciou, pela voz do célebre Pierluigi Collina, atualmente Diretor de Arbitragem no organismo que tutela o futebol mundial, que o italiano Maurizio Mariani e a sua equipa vão vestir de cor-de-rosa.

Será uma homenagem a Miami, cidade da Florida que receberá o jogo, segundo Collina. «Achámos que seria simpático mostrar o nosso apreço pela cidade onde vamos viver durante cerca de dois meses», afirmou Collina num evento da FIFA.

O cor-de-rosa é associado a Miami, cuja mascote é o flamingo. Recorde-se que o Inter Miami, clube onde joga Lionel Messi, também veste de rosa.