Internacional
Há 58 min
Mundial 2026: Maxi Araújo e Rodrigo Zalazar já têm números no Uruguai
Jogadores do Sporting vão disputar a fase final do torneio pela seleção sul-americana
JR
Jogadores do Sporting vão disputar a fase final do torneio pela seleção sul-americana
JR
A seleção uruguaia anunciou, esta terça-feira, a numeração oficial para o Mundial deste verão.
Os jogadores do Sporting, Maxi Araújo e Rodrigo Zalazar, vão usar os números 20 e 26, por esta ordem.
Já os antigos representantes do clube de Alvalade e do Benfica, Manuel Ugarte e Darwin Núñez, vão carregar às costas os números 5 e 9, respetivamente.
O Uruguai integra o Grupo H do Mundial de 2026 e faz a sua estreia diante da Arábia Saudita, a 15 de junho. Seguem-se Cabo Verde e Espanha.
Números confirmados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 🔢 pic.twitter.com/G6hWvzBGXR— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 2, 2026
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS