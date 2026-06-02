A seleção uruguaia anunciou, esta terça-feira, a numeração oficial para o Mundial deste verão.

Os jogadores do Sporting, Maxi Araújo e Rodrigo Zalazar, vão usar os números 20 e 26, por esta ordem.

Já os antigos representantes do clube de Alvalade e do Benfica, Manuel Ugarte e Darwin Núñez, vão carregar às costas os números 5 e 9, respetivamente.

O Uruguai integra o Grupo H do Mundial de 2026 e faz a sua estreia diante da Arábia Saudita, a 15 de junho. Seguem-se Cabo Verde e Espanha.