Depois da saída do Peñarol, Cristian Rodríguez é reforço do Plaza Colonia, clube da cidade onde nasceu.



O internacional uruguaio deixou o gigante de Montevideu após ter terminado contrato e não demorou muito em encontrar uma solução para a sua carreira. O jogador de 35 anos vai usar o número 7 do Plaza Colonia.



«Cebola» despontou no Penãrol e chegou à Europa pela porta do PSG. Após duas épocas em Paris, Rodríguez mudou-se para o Benfica onde esteve uma temporada antes de assinar pelo FC Porto, tendo ainda representado Atlético de Madrid, Parma, Grémio e Independiente.