Diego Godín tinha anunciado o fim da carreira no último verão, mas está de volta ao ativo: o antigo internacional uruguaio foi oficializado como reforço do Porongos.

A equipa compete no Copa OFI, o torneio mais importante do interior do Uruguai.

Aos 38 anos, o defesa-central volta a pegar nas chuteiras, depois de passagens por CA Cerro, Nacional, Villarreal, Atlético de MadridInter de Milão, Cagliari, Atlético Mineiro e Vélez Sarsfield.