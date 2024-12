O futebol uruguaio está de luto pela morte de Geral Froste, jovem de apenas 14 anos que representava o Montevideo City Torque.

O guarda-redes do emblema que pertence ao consórcio do City Football Group foi baleado na madrugada de Natal. Segundo o El País, tudo começou com uma discussão entre vizinhos. Várias pessoas tentaram serenar os ânimos, entre as quais Geral Froste, que acabou baleado no peito e no abdómen.

O autor dos disparos, que tem antecedentes criminais, foi identificado e os vizinhos incendiaram a casa onde viviam como protesto. Geral Froste ainda foi transportado pelo avô para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, o Montevideo City Torque deixou uma nota de pesar. «Lamentamos profundamente o falecimento de Geral Froste, guarda-redes dos sub-14 do clube. Acompanhamos a sua família, amigos e companheiros neste momento de tristeza para todos nós. Até sempre, Geral.»