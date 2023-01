O Clube Atlético River Plate, do Uruguai, anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato de Maxi Pereira, antigo lateral de Benfica e FC Porto.

O defesa tem atualmente 38 anos e realizou uma grande temporada com a camisola do River Plate, disputando 42 jogos ao longo de 2022.

Após oito épocas no Benfica e quatro no FC Porto, até 2019, Maxi Pereira regressou ao Uruguai. O lateral esteve duas épocas no Peñarol e mudou-se em 2022 para o River Plate.