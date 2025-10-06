Uruguai: Marcelo Bielsa chama Zalazar para dois jogos particulares
Médio do Sp. Braga é um dos 17 nomes escolhidos para as partidas com República Dominicana e o Uzbequistão
Rodrigo Zalazar tem feito um início de época notável ao serviço do Sp. Braga e voltou a ganhar a confiança de Marcelo Bielsa, treinador do Uruguai.
O médio dos bracarenses é um dos 17 escolhidos pelo técnico argentino para os dois particulares com a República Dominicana (10 de outubro) e o Uzbequistão (13). Pela seleção, Zalazar, que este domingo marcou o golo do empate do Sp. Braga frente ao Sporting, leva três jogos.
De referir ainda que Marcelo Bielsa deixou de fora nomes como o sportinguista Maxi Araújo, bem como Federico Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez (Al Hilal) Ronald Araújo (Barcelona), José Giménez (Atlético Madrid) e Manuel Ugarte (Manchester United).
O ex-Sporting Franco Israel, atualmente no Torino, também foi convocado.
