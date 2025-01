O Nacional, com o ex-Sporting Sebastián Coates a titular e capitão, conquistou a Supertaça do Uruguai na última madrugada, ao vencer o Peñarol por 2-1, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Ao intervalo, o Nacional já vencia por dois golos de diferença. Nicolás López abriu o marcador de penálti, aos 39 minutos, enquanto Jeremía Recoba aumentou a vantagem aos 43. No segundo tempo, o Peñarol ainda reduziu por Diego García (70m).

Esta é a terceira Supertaça do palmarés para o Nacional, um troféu que escapava desde 2021.