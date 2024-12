O Defensor Sporting venceu a Taça do Uruguai na noite de sexta-feira (já madrugada deste sábado em Portugal), ao vencer o Nacional, no desempate por grandes penalidades, num jogo em que o ex-Sporting Sebastián Coates foi expulso.

Depois do 0-0 registado ao intervalo, Claudio Spinelli deu vantagem ao Defensor (50m), mas Diego Herazo fez o empate, aos 52 minutos.

O Nacional conseguiu depois o golo da reviravolta, por Nicolás López, aos 72 minutos, antes de um final de jogo de loucos. No sexto e último minuto de compensação, o Defensor beneficiou de um penálti, por falta de Diego Polenta, que viu cartão amarelo. Coates, já amarelado na primeira parte, viu um segundo amarelo ao protestar a decisão e acabou expulso. Na sequência, Spinelli bisou de penálti para o 2-2 (90+12m). Já depois do empate e do apito final, Polenta também foi expulso, por palavras junto do árbitro, tendo visto o cartão vermelho direto.

A final acabou decidida no desempate por penáltis, com o Defensor a levar a melhor, vencendo da marca dos 11 metros por 3-1.