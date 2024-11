O Uruguai, com Maxi Araújo a titular e Franco Israel no banco, venceu a Colômbia nos descontos (3-2) e igualou os «cafeteros» no pódio da qualifição sul-americana para o Mundial 2026.

Os colombianos até saíram para o intervalo em vantagem, graças a um golo de livre direto do ex-FC Porto Quintero.

Contudo, logo nos primeiros 15 minutos da segunda parte, a «celeste» operou a reviravolta. O autogolo de Davinson Sánchez (57m) reduziu distâncias, enquanto Rodrigo Aguirre apontou o 2-1, em cima da hora de jogo.

Já em tempo de descontos, aos 90+6 minutos, Andrés Gómez voltou a devolver a igualdade ao marcador. Contudo, cinco minutos depois, apareceu o ex-Sporting Ugarte para dar o triunfo à formação «charrúa» em Montevidéu.

Com esta vitória, o Uruguai passa a somar 19 pontos e sobe ao segundo lugar, ultrapassando a Colômbia, que tem os mesmos pontos, mas com desvantagem no saldo de golos. A Argentina lidera a qualificação na América do Sul, com 22 pontos.