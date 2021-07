Todos os jogadores e staff dos clubes de futebol da Liga da Suíça vão ter de apresentar um certificado covid-19 a partir do dia 4 de agosto, devido à incerteza provocada pela pandemia, .

Em cada clube vai existir um «responsável pela covid» que terá como missão organizar e verificar que todos os jogadores e membros da estrutura cumprem as diretrizes contra a pandemia.

«Estes elementos devem assegurar que o certificado é obtido, verificado e válido, de acordo com as diretrizes do plano de proteção contra a pandemia da Liga suíça, recentemente alteradas», refere a Liga em comunicado, explicando que o certificado pode ser pedido em qualquer altura.

Estas novas medidas foram decididas numa reunião extraordinária da Liga Suíça de Futebol, que recordou que, no primeiro dia da Challenge League (segundo escalão), dois jogos tiveram de ser adiados devido a medidas de quarentena relacionadas com a covid-19.

O certificado pode ser obtido por pessoas vacinadas, pessoas curadas, testes PCR ou testes antigénio.