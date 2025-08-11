Internacional
Há 1h e 57min
Aos 40 anos, Valbuena é reforço do Okympiakos... B
Internacional francês regressa ao emblema de Atenas
Internacional francês regressa ao emblema de Atenas
O internacional francês Mathieu Valbuena foi confirmado como reforço do Olympiakos.
O médio de 40 anos anos vai incorporar a equipa B do conjunto de Atenas que já tinha representado entre 2019 e 2023.
Na época passada, Valbuena alinhou pelo Atenas Kallithea, do segundo escalão da Grécia.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS