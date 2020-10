Geoffrey Kondogbia vai trocar o Valência pelo Atlético de Madrid, escreve a imprensa espanhola.



Segundo vários jornais espanhóis, o médio vai rumar aos colchoneros para ocupar a vaga deixada em aberto com a saída de Thomas Partey para o Arsenal num negócio inferior a 20 milhões de euros. O acordo prevê o pagamento de 12 milhões de euros, mais dois em variáveis. O clube «che» fica ainda com uma percentagem de uma futura venda do futebolista.



O internacional pela República Centro Africana está no Mestalla desde 2017 onde chegou por empréstimo do Inter de Milão. Após um ano, o Valência adquiriu-o em definitivo e Kondogbia acabou por ser uma das figuras da equipa, disputando 104 jogos desde então.



Recentemente Kondogbia acusou o presidente do Valência de o ter enganado.