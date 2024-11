José Luis Gayá, Pepelu, Rioja, Hugo Duro ou Mosquera são alguns exemplos de jogadores do Valência, da La Liga, que saíram à rua para ajudar na limpeza das localidades mais afetadas pela tempestade DANA, que vitimou centenas de pessoas naquela região.

A conta de X do conhecido programa espanhol El Chiringuito partilhou duas imagens onde surgem alguns desses jogadores, equipados a rigor.

👏 Los jugadores del Valencia se unen a los voluntarios...¡bravo!

💪 Gayá, Pepelu, Rioja, Hugo Duro y Mosquera son uno más en la lucha por los daños de la DANA. pic.twitter.com/iHOCI74Em0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 2, 2024

Além disso, jogadoras da equipa principal da secção de futebol feminino também trabalharam ativamente na ajuda às populações.

❤‍🩹 #VCFfem 🤝 Futbolistas del primer equipo y del B han estado en #Mestalla 🏟 entregando bienes de primera necesidad y colaborando con el Banco de Alimentos

UNITS COM SEMPRE 🦇 #ADNVCF pic.twitter.com/Mi0og34Lay — Valencia CF Femenino #ADNVCF (@VCF_Femenino) November 2, 2024

O Valência tem envidado esforços para recolher alimentos e material médico para as zonas afetadas, atingindo um volume de donativos superior ao esperado, de acordo com aquilo que o clube tem partilhado nas redes sociais.

O estádio de Mestalla tem estado atolado com bens e também o Valência tem utilizado os seus jogadores para angariar apoio. Um deles é Thierry Correia, lateral português que deu uma pequena entrevista aos meios do clube.

«Comentei com a minha namorada que tenho de estar agradecido pelo que tenho. Ver que as pessoas estão a ajudar os demais dá-me muita alegria. Sabemos que muita gente está a passar, há companheiros de profissão que perderam as suas casas», afirmou o ex-Sporting.

SEGUIMOS EN MESTALLA 🏟️



📍 Hasta las 19:30 horas, recogeremos todos los alimentos y productos necesarios para los afectados por la DANA



Vuestra respuesta está siendo INCREÍBLE 🙌🏼



🤜🏼🤛🏼 Somos un GRAN EQUIPO HUMANO Y SOLIDARIO



UNITS COM SEMPRE 🦇 #ADNVCF pic.twitter.com/kXbYQK0rMM — Valencia CF (@valenciacf) November 2, 2024