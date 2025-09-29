Espanha: tempestade Gabrielle obriga Valência-Oviedo a ser adiado
Partida estava marcada para esta segunda-feira
O Valência informou que a partida frente ao Oviedo, marcada para esta segunda-feira, às 20h (horas em Lisboa), no estádio de Mestalla, foi adiada para terça-feira, às 19h.
Em causa está o «alerta vermelho para o risco de chuvas torrenciais e inundações na província de Valência emitido pelo Centro de Emergências da Generalitat Valenciana». O clube referiu ainda que todos os treinos da equipa masculina, feminina e da formação foram cancelados.
De recordar que a 29 de outubro de 2024, a província de Valência foi extremamente afetada após os eventos do DANA, causando mais de 200 mortes e danos irreparáveis. Nos últimos dias, a tempestade Gabrielle tem causado vários estragos em Espanha.
O Valência de Thierry Correia e André Almeida encontra-se atualmente em 12.º lugar, com oito pontos, e recebe o Oviedo, 19.º, com três. As duas equipas fecham a sétima jornada da La Liga.
Aplazado el partido del Valencia CF ante el Real Oviedo— Valencia CF (@valenciacf) September 29, 2025
Ante la alerta roja meteorológica, el Club recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades.#ValenciaRealOviedo