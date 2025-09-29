O Valência informou que a partida frente ao Oviedo, marcada para esta segunda-feira, às 20h (horas em Lisboa), no estádio de Mestalla, foi adiada para terça-feira, às 19h.

Em causa está o «alerta vermelho para o risco de chuvas torrenciais e inundações na província de Valência emitido pelo Centro de Emergências da Generalitat Valenciana». O clube referiu ainda que todos os treinos da equipa masculina, feminina e da formação foram cancelados.

De recordar que a 29 de outubro de 2024, a província de Valência foi extremamente afetada após os eventos do DANA, causando mais de 200 mortes e danos irreparáveis. Nos últimos dias, a tempestade Gabrielle tem causado vários estragos em Espanha.

O Valência de Thierry Correia e André Almeida encontra-se atualmente em 12.º lugar, com oito pontos, e recebe o Oviedo, 19.º, com três. As duas equipas fecham a sétima jornada da La Liga.