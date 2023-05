O Espanhol de Barcelona confirmou a descida de divisão, ao empatar no reduto do Valência, a duas bolas, na 37.ª e penúltima jornada do campeonato espanhol.

Diego López adiantou o emblema ché aos 38 minutos, mas o clube da Catalunha deu a volta por César Montes (40m) e Braithwaite (50m). Contudo, o ex-Gil Vicente Samuel Lino fez o golo do empate em tempo de descontos (90+3m).

Desta forma, o Espanhol continua na penúltima posição, com 36 pontos, já sem hipótese de subida, tal como Elche, último classificado (24 pontos).

Já o Valência, integra um vasto leque de equipas que parte para a última ronda ainda com possibilidades de manutenção, tal como o Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, que perdeu por 1-0, este domingo, na visita ao Cádiz e ainda não garantiu a permanência.

A formação de Vigo é 17.ª, com 40 pontos, apenas um acima da «linha de água» e, na próxima ronda, defronta o campeão Barcelona. Por sua vez, o Cádiz, é 13.ª posicionado, com 41 pontos.

Abaixo do Celta, está o Valladolid (39 pontos), que empatou a zero em casa do Almería, 16.º colocado, com 40 pontos.

O Getafe, por seu turno, venceu o Osasuna, subiu ao 14.º posto (41 pontos) e segue vivo na luta pela manutenção.

