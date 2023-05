Na sequência do episódio de racismo de que Vinicius Júnior foi alvo no Mestalla, a Liga espanhola está a promover várias ações na 36.ª jornada, entre as quais um momento que antecede os apitos iniciais de cada jogo em que as duas equipas exibem uma tarja contra a discriminação e posam para uma fotografia.

Ora, esta quinta-feira, instantes antes do Maiorca-Valência, o central do clube ché, Mouctar Diakhaby, recusou integrar o grupo de jogadores que mostrou a tarja: «Racistas fora do futebol».

O jogador francês, enquanto os restantes 21 futebolistas tiravam a fotografia, deu uns passos atrás e rejeitou participar na ação.

🚨 Diakhaby se quedó estirando mientras el resto de jugadores posaba con la pancarta contra el racismo



🏆 #LaLiga #Jornada36 #RCDMallorcaValencia pic.twitter.com/c2BcERe2tj — Diario AS (@diarioas) May 25, 2023

A atitude de Diakhaby chamou ainda mais a atenção porque o próprio jogador alegou ter sido vítima de racismo por parte de Juan Cala, durante um encontro entre Valência e Cádiz, em 2021. Os colegas de equipa juntaram-se ao central e abandonaram o terreno de jogo, mas, mais tarde, regressaram ao campo. O caso acabou por ser encerrado por não ter sido possível provar que Cala chamou «preto de m****» a Diakhaby.

Apesar da atitude do francês esta quinta-feira, o futebolista já tinha deixado o seu apoio público a Vinicius nas redes sociais.

«E sim, claro que apoio Vinicius Júnior contra os insultos racistas que recebeu de alguns adeptos. E espero que o meu clube faça o que for preciso para penalizar fortemente quem cometeu esses atos. Não dizer nada é ser cúmplice», escreveu no Twitter.