A noite desta segunda-feira não acabou bem em Valência. Depois da derrota caseira por 3-2 ante o Las Palmas, no fecho da 10.ª jornada, que atirou a equipa para o último lugar da liga espanhola, centenas de adeptos mostraram o seu descontentamento com o estado atual da equipa, nas imediações do Mestalla.

Depois do jogo, centenas de adeptos concentraram-se fora do estádio, em várias zonas, uma delas a zona por onde costumam sair os jogadores. Houve também cânticos de protesto contra os responsáveis do Valência, nomeadamente o maior acionista, Peter Lim. A frase «não ides sair» foi entoada por diversas vezes e a Polícia Nacional, que tinha feito um cordão de segurança, acabou por agir a dada altura de forma mais evidente, com uma carga policial para dispersar os adeptos.

Um vídeo captado pela Radio Marca mostra um momento da carga policial, para dispersar os adeptos que esperavam a saída da equipa e no qual é apanhado um adepto. Porém, não é claro se o mesmo acabou detido. À hora desta notícia, não havia informação oficial de detenções ou feridos a registar.

Segundo o jornal Marca, alguns adeptos, de forma mais radical, incendiaram ainda um contentor nas ruas adjacentes ao estádio.

O jornal Superdeporte também ouviu alguns adeptos em reportagem, testemunhando-se o desagrado dos mesmos, assim como o momento do pequeno incêndio numa rua próxima do Mestalla.

O Valência, derrotado esta noite pelo Las Palmas – o português Fábio Silva marcou um dos golos – é 20.º e último classificado, com seis pontos. O Las Palmas subiu ao 19.º lugar, com os mesmos seis pontos, entregando a última posição à equipa treinada por Rubén Baraja.

Os jogadores abandonaram o interior do Mestalla apenas cerca de uma hora e meia depois do fim do jogo, tendo que esperar pelo acalmar dos ânimos no exterior do estádio.