O Torino oficializou nesta segunda-feira a chegada do austríaco Valentino Lazaro, por empréstimo do Inter de Milão.

O Il Toro fica ainda com opção de compra do passe do ala de 26 anos, que na última temporada alinhou ao serviço do Benfica, também na condição de emprestado.

Lazaro teve uma passagem sem sucesso pela Luz, somando 29 jogos e uma assistência.

Formado no Salzburgo, rumou em 2017 ao Hertha e, duas temporadas depois, assinou pelo Inter, onde nunca se conseguiu afirmar. Foi cedido ao Newcastle e Borussia Mönchengladbach, antes de chegar aos encarnados.

