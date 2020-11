Valladolid e Levante empataram, esta sexta-feira, a uma bola, no jogo inaugural da décima jornada da Liga espanhola.



Depois de uma primeira parte sem golos, foi a equipa da casa a desbloquear o marcador. Marcos André surgiu nas costas de Vezo (cumpriu os 90 minutos) e desviou de cabeça para o fundo da baliza de Cardenas.



O melhor que os valencianos conseguiram foi reduzir aos 83 minutos pelo ex-FC Porto Campana. Dois minutos depois, Jota entrou e teve nos pés o triunfo do Valladolid. Depois de driblar um adversário, tentou o chapéu, mas não conseguiu enganar Cardenas.



O Valladolid é 17.º com 10 pontos e é a primeira equipa acima da linha de água. Imediatamente atrás, está o Levante no 18.º lugar com oito pontos.