A Real Sociedad bateu o Valladolid por 1-0, no primeiro jogo da 26.ª jornada da Liga espanhola.



Os bascos tiveram mais posse de bola e jogaram mais tempo no meio-campo adversário, ainda que não tenham criado grandes situações para marcar. Na melhor jogada de todo o encontro, Odegaard encontrou Oyarzabal entre linhas. O extremo combinou com Zaldua e cruzou para o desvio oportuno de Januzaj ao primeiro poste.



Este triunfo deixa a Real Sociedad em terceiro lugar em igualdade pontual com Sevilha e Atlético de Madrid. Madrilenos e andaluzes, lembre-se, só jogam este domingo. Por sua vez, o Valladolid é 15.º com 29 pontos.