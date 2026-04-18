Van Basten alvo de perseguição: «Diz que a minha esposa está possuída»
Antigo Bola de Ouro apresentou queixa nas autoridades de Amesterdão
Antigo Bola de Ouro apresentou queixa nas autoridades de Amesterdão
Marco Van Basten, de 61 anos, vive uma fase delicada no seio familiar. Além de lidar com a débil situação de saúde da esposa, o antigo avançado viu-se obrigado a apresentar queixa na polícia de Amesterdão face a uma perseguição. À RTL Boulevard, o neerlandês detalhou o sucedido.
«Trata-se de uma mulher muito confusa, italiana. Diz que a minha esposa me trai e que está possuída pelo diabo. Diz também que os meus filhos exercem uma má influência sobre mim e que devo ser salvo das forças demoníacas.»
Além disso, a referida mulher espalhou fotografias – alegadamente manipuladas – de Liesbeth Van Basten com outro homem.
«Esta pessoa precisa de ser tratada. É uma situação que se tornou irritante. Espero que tudo se resolva rapidamente», rematou o antigo Bola de Ouro.