Marco Van Basten, de 61 anos, vive uma fase delicada no seio familiar. Além de lidar com a débil situação de saúde da esposa, o antigo avançado viu-se obrigado a apresentar queixa na polícia de Amesterdão face a uma perseguição. À RTL Boulevard, o neerlandês detalhou o sucedido.

«Trata-se de uma mulher muito confusa, italiana. Diz que a minha esposa me trai e que está possuída pelo diabo. Diz também que os meus filhos exercem uma má influência sobre mim e que devo ser salvo das forças demoníacas.»

Além disso, a referida mulher espalhou fotografias – alegadamente manipuladas – de Liesbeth Van Basten com outro homem.

«Esta pessoa precisa de ser tratada. É uma situação que se tornou irritante. Espero que tudo se resolva rapidamente», rematou o antigo Bola de Ouro.