Ruud van Nistelrooy admitiu ter ficado «magoado» por ter de deixar o Manchester United. Van Nistelrooy regressou a Old Trafford como adjunto de Erik ten Hag no verão e teve um período como treinador interino do clube, durante quatro jogos.

Deixou o clube na sequência da nomeação de Ruben Amorim, mas só esteve desempregado durante duas semanas depois de ter aceitado o comando do Leicester, da Premier League, com um contrato até 2027.

O antigo futebolista do United lamenta que o seu regresso ao clube tenha terminado tão cedo. «No momento em que assumi o cargo interino, o que disse foi que estava aqui para ajudar o United e ficar para ajudar o United, e estava a falar a sério. Por isso, fiquei desiludido, sim, muito desiludido, e doeu-me ter de sair», admitiu.

O neerlandês admite que apenas no Manchester United admitia ser adjunto, devido à ligação tem com as pessoas do clube e com os adeptos.

«Mas acabei por me mentalizar, porque também compreendo o novo treinador. Estou no futebol há tempo suficiente, e eu próprio já fui treinador, compreendo. Falei com o Ruben sobre o assunto, foi justo para ele, a conversa foi grata, de homem para homem, de pessoa para pessoa, de treinador para treinador, e isso ajudou muito a seguir em frente e a entrar imediatamente em conversações com novas possibilidades, o que, naturalmente, me animou», revelou.