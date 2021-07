Ryan Gauld trocou a liga portuguesa pela liga norte-americana e vai jogar pela equipa canadiana do Vancouver Whitecaps que, este sábado, anunciou um acordo com o Farense e já assinou um vínculo com o médio escocês válido até 2024.

«O Ryan é um jogador que já seguíamos há bastante tempo. É um médio ofensivo que nos pode dar muitas opções entre linhas. É um jogador muito bom no passe e muito dinâmico com a bola. Também acrescenta qualidades de liderança e de experiência ao grupo», destacou o treinador Marc dos Santos.

Ryan Gauld, depois de uma boa temporada no Farense, com nove golos e sete assistências, também manifestou-se feliz com o novo desafio. «Estou muito satisfeito com a oportunidade de jogar pelo Vancouver Whitecaps. Desde o primeiro dia que me fizeram sentir muito querido e isso significa muito para mim. Estou ansioso por conhecer os meus novos companheiros, saltar para o relvado e jogar diante destes apaixonados adeptos», comentou o antigo jogador do Sporting.

Ryan Gauld começa a treinar com a nova equipa no início da próxima semana.