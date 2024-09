Vangelis Pavlidis, habitual convocado pela seleção grega, foi chamado mais uma vez para representar a seleção da Grécia nos próximos dois jogos internacionais referentes à fase de grupos da Liga das Nações, no grupo B2.

Os helénicos defrontam primeiro a Inglaterra, no dia 10 de outubro, fora de casa, e um encontro na condição de anfitriã, perante a Irlanda, a 13 de outubro.

Pavlidis leva 40 jogos e apenas seis golos pela seleção grega. Não marca com a camisola do seu país desde 2022. Isto acontece horas depois de Nicolas Otamendi, defesa do Benfica, ter sido chamado à seleção argentina.