VÍDEO: falhanço de Pavlidis, erro incrível do guarda-redes e Grécia perde
Escócia vence por 3-1, com reviravolta. Avançado do Benfica foi titular, tal como Vagiannidis (Sporting). Ioannidis foi suplente utilizado
A Grécia, com Giorgios Vagiannidis (Sporting) e Vangelis Pavlidis (Benfica) a titulares, além de Fotis Ioannidis (Sporting) como suplente utilizado, perdeu por 3-1 na visita à Escócia, na terceira jornada do grupo C da qualificação europeia para o Mundial 2026, esta quinta-feira, complicando as contas pelo apuramento para o Mundial.
A primeira parte não teve golos, mas ficou marcada por um falhanço de Pavlidis, em frente à baliza e já com o guarda-redes Angus Gunn fora do lance. O avançado grego, a cruzamento de Christos Tzolis, falhou o desvio e manteve-se o 0-0.
Na segunda parte, a Grécia, que estava melhor no jogo, chegou à vantagem por Kostas Tsimikas, com um remate de pé direito na área, aos 62 minutos.
O jogo corria bem para os visitantes, até que o empate da Escócia, apontado dois minutos depois por Ryan Christie, catapultou a seleção da casa para a vitória.
Ao minuto 80, após um livre de Andy Robertson para a área, a defensiva grega não conseguiu o corte e Lewis Ferguson finalizou para o 2-1 no marcador, já com Ioannidis em campo e Pavlidis substituído ao minuto 72.
Já em tempo de compensação, um erro monumental do guarda-redes Kostas Tzolakis permitiu a Lyndon Dykes fazer o 3-1 para os escoceses (90+3m).
Com este resultado, além da goleada da Dinamarca ante a Bielorrússia (6-0) – com Froholdt em destaque – a Dinamarca segue na liderança do grupo, com sete pontos, os mesmos da Escócia. A Grécia está no terceiro lugar com três pontos e a Bielorrússia em quarto e último, ainda sem pontos.
