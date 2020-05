Bruno César, antigo jogador do Benfica do Sporting, renovou com o Vasco da Gama até 2022, colocando um ponto final num conflito com o clube carioca que o tinha afastado da equipa desde o início do ano.

O médio ofensivo, que terminava contrato em dezembro de 2020, exigia o pagamento de uma dívida de cerca de 4 milhões de reais, cerca de 650 mil euros, que o clube se comprometeu a pagar, de forma faseada, nos próximos dois anos. Em troca, o jogador aceitou baixar o salário.

«Foi uma negociação boa para os dois lados. Lembro-me que o Bruno fez um esforço enorme para acertar com o Vasco no início de 2019 e que, naquela época, a própria torcida do Vasco invadiu as redes sociais do jogador pedindo que ele viesse para o clube. Conversámos algumas vezes desde que eu assumi a vice-presidência para o futebol e vejo o quanto ele está animado com essa oportunidade de seguir com a gente e ter a chance de mostrar o futebol que todos esperam», destacou José Luis Moreira, vice-presidente do Vasco e responsável pelas negociações.

O Vasco tinha tentado emprestar Bruno César no final de 2019, mas o médio recusou uma saída de São Januário e acabou por ser afastado da equipa treinada por Abel Braga no início do ano, passando a treinar à parte da equipa principal.

O acordo, agora assinado pelas duas partes, permite o regresso de Bruno César ao plantel que agora vai ser comandado por Ramon Menezes.