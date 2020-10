Deu Flamengo no clássico desta noite frente ao Vasco da Gama, a contar para a 15.ª jornada do Brasileirão. No Estádio São Januário, o mengão triunfou por 2-1, mas teve de sofrer.

Isto porque, logo aos nove minutos, a formação da casa adiantou-se no marcador, por intermédio de Talles Magno.

No segundo do tempo o Flamengo respondeu: Léo Pereira empatou aos 48 minutos e Bruno Henrique fez o 2-1 aos 68 minutos, num lance em que demonstrou toda a sua classe.

A cinco minutos do fim, o campeão brasileiro ainda passou por um valente susto. Cano fez o empate, mas o lance foi anulado pelo VAR devido a fora de jogo.

Com este resultado, o Flamengo iguala o Atlético Mineiro na liderança do Brasileirão, com 27 pontos, mas com mais um jogo. Já o Vasco é décimo, com 18 pontos.