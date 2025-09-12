VÍDEO: Nuno Moreira marca no Vasco e Jardim leva Cruzeiro às «meias» da Taça do Brasil
Avançado português volta a ser herói, num jogo que apenas foi decidido nos penáltis. Treinador luso vence tranquilamente
Nuno Moreira continua a brilhar e voltou a apontar um golo na vitória frente ao Botafogo, ditando a passagem às meias-finais da Taça do Brasil.
Depois do empate na primeira mão dos «quartos», o português do Vasco da Gama abriu o marcador no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira. Na recarga de um livre, defendido para a frente por Neto, o avançado natural de Espinho encostou com a cabeça para o fundo das redes.
O Botafogo reagiu e ainda antes do intervalo empatou a partida, aos 45+3 minutos, através do ex-FC Porto Alex Telles.
Até aos 90m não apareceu mais nenhum golo e a partida seguiu para o desempate por grandes penalidades, altura em que o Vasco da Gama não falhou qualquer oportunidade, ao contrário do próprio Alex Telles, e carimbou a vitória.
O português Nuno Moreira foi titular e acabou substituído aos 82 minutos.
No outro jogo da noite, o Cruzeiro de Leonardo Jardim venceu o Atlético Mineiro, por 2-0 (4-0 no agregado).
A equipa do técnico português não deu tréguas e passou a eliminatória com tranquilidade, depois de um bis de Kaio Jorge, aos 5m e 48m.
Na próxima ronda, o Vasco da Gama enfrenta o Fluminense. O Cruzeiro encontra o Corinthians.