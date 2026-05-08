O Frosinone garantiu, na noite desta sexta-feira, a subida à Serie A, o principal campeonato italiano, dois anos depois da descida de divisão. Junta-se ao Veneza, que também esta noite, na 38.ª e última jornada, assegurou o título de campeão da Serie B, a II Liga do país.

Para assegurar a subida de divisão, o Frosinone, treinado por Massimiliano Alvini, venceu o Mantova 1911, por 5-0, em casa, com golos de Giacomo Calò (5m penálti), um autogolo de Alessio Castellini (12m) e ainda golos de Farès Ghedjemis (57m), Antonio Raimondo (71m) e Ilias Koutsoupias (76m).

Com este resultado, o Frosinone ficou no segundo lugar, com 81 pontos, menos um do que o campeão Veneza, que chegou aos 82 pontos com a vitória por 2-0 na receção ao Palermo. Issa Doumbia, médio que está na lista de potenciais reforços do Sporting (e que também já foi associado na imprensa desportiva ao Benfica), inaugurou o marcador aos 46 minutos e Mattia Compagnon fez o 2-0 aos 90+4m.

O golo de Issa Doumbia:

Os play-offs e as descidas

O Monza, que ficou em terceiro lugar com 72 pontos, aguarda por adversário nas meias-finais do play-off de subida, que sairá do duelo dos quartos de final do play-off entre Juve Stabia e Avellino, que foram os sétimo e oitavo classificados, respetivamente. O Palermo, quarto com 72 pontos, aguarda pelo vencedor do jogo entre Catanzaro e Modena, que foram os quinto e sextos, respetivamente. Dos duelos que envolverão Monza, Palermo e os dois vencedores dos quartos de final sairão os dois finalistas do play-off que vão disputar a última vaga de subida.

Por outro lado, à Serie C descem o Reggiana (18.º com 37 pontos), o Spezia (19.º com 35) e o Pescara (20.º com 35), clube ao qual regressou, esta época, Lorenzo Insigne, que foi insuficiente para salvar o clube da despromoção.

Sudtirol e Bari, 16.º e 17.º classificados, respetivamente, vão jogar o play-off para não descer à terceira divisão.