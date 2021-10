O Salernitana venceu esta terça-feira no terreno do Veneza por 2-1, somou a segunda vitória da época na Série A e deixou o último lugar da classificação. O golo do triunfo foi marcado ao quinto minuto de descontos, por Schiavone, após assistência do ex-Gil Vicente Simy.

Antes disso, o Veneza tinha-se adiantado no marcador logo aos 14 minutos, por Aramu. Já na segunda parte, aos 61 minutos, o Salernitana empatou Bonazzoli, após assistência de Ribery, e aos 67 minutos Ampadu foi expulso, deixando o Veneza a jogar com dez e precipitando a derrota.

No outro jogo da Série A, Spezia e Génova empataram 1-1, num jogo em que Sirigu marcou na própria baliza aos 66 minutos e Criscito empatou para o Génova aos 86 minutos, continuando o Génova abaixo da linha de água e o Spezia imediatamente acima, com mais um ponto.