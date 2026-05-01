Internacional
Há 42 min
Itália: Veneza promovido à Serie A na quarta subida do treinador Stroppa
Giovanni Stroppa devolveu o clube à primeira divisão uma época depois
DS
Giovanni Stroppa devolveu o clube à primeira divisão uma época depois
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A penúltima jornada do campeonato da Serie B trouxe o primeiro promovido à Serie A para a temporada 2026/27. O Venezia, ao empatar em Spezia por 2-2, regressa à primeira divisão italiana após apenas uma temporada no segundo escalão.
O experiente técnico Giovanni Stroppa assegurou a sua quarta promoção à primeira divisão, em diferentes clubes, confirmando o seu estatuto de especialista.
Já o Frosinone deu um salto em frente ao derrotar a Juve Stabia e agora, com um ponto na última jornada, garantiria a promoção. O Monza perdeu contra o Mantova e está agora a três pontos do Frosinone.
Na parte de baixo da tabela, Reggiana, Spezia e Pescara estão a um passo da despromoção.
dominAnt.— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) May 1, 2026
SERIE A. #ArancioNeroVerde 🟠⚫🟢 pic.twitter.com/NjCJr90GYK
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