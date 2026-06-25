Alexia Putellas viajou até à Venezuela com a família para participar em atividades de uma fundação e recorreu às redes sociais para avisar que está a salvo, agradecendo o apoio dos fãs após os dois sismos. Tiveram uma magnitude de 7,5 e 7,2 na escala Richter.

«Depois dos sismos do dia de ontem [quarta-feira] na Venezuela, quero dizer que tanto eu como a minha família, estamos a salvo em Caracas. Obrigado pelas mensagens», escreveu a espanhola.

A vencedora da Bola de Ouro em duas ocasiões está na capital do país sul-americano, a cerca de 181 quilómetros do epicentro dos sismos.

Alexia Putellas deixou também uma mensagem de apoio à população afetada: «Os meus profundos sentimentos a todos os venezuelanos e a todas as famílias afetadas por esta tragédia.»

Além da jogadora, a Real Federação Espanhola de Futebol e clubes como o Real Madrid, At. Madrid e Barcelona já demonstraram o seu apoio às vítimas. O número oficial de mortos ultrapassa já os 160.