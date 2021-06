O Brasil estreou-se da melhor maneira na Copa América, ao vencer esta noite a Venezuela, de José Peseiro, por 2-0.

A jogar em casa, a canarinha não teve problemas para ultrapassar o adversário, muitíssimo desfalcado devido ao surto de covid-19 que assola o plantel orientado pelo técnico português.

Muitos antecipavam uma goleada fácil, mas a equipa vinotinto aguentou-se relativamente bem, dada as condições: ofensivamente não foi capaz de incomodar Alisson, é verdade, mas defensivamente, dos três golos que sofreu, dois foram de bola parada.

O FILME DO JOGO.

Neymar, como quase sempre, foi o destaque do encontro: marcou o canto no qual Marquinhos inaugurou o marcador (23 minutos), depois de um desvio de Richarlison, fez o 2-0 de penálti, aos 64 minutos, e assistiu de bandeja Gabigol para o terceiro e último golo do encontro, a um minuto dos 90.

No Brasil, o benfiquista Everton Cebolinha viu o jogo do banco suplentes, enquanto que na Venezuela, José Peseiro lançou o tondelense John Murillo na etapa complementar.