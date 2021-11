A Fiorentina deixou escapar um triunfo que parecia sólido, com mais um golo de Dusan Valhovic, ao consentir dois golos na parte final do jogo em Empoli (1-2), em jogo da 14.ª jornada da Série A da liga italiana.

Depois dos dois golos ao Milan e de ter ajudado a Sérvia a empurrar Portugal para o play-off do Mundial2022, o avançado sérvio voltou a estar em destaque este sábado ao abrir o marcador em Empoli, mas a Fiorentina acabou por claudicar nos instantes finais do jogo.

A Fiorentina vinha a escalar posições na classificação graças aos golos de Vlahovic, tal como aconteceu este sábado no Estádio Carlo Castelanni no início da segunda parte. Lance pela direita com Callejon a descer pelo corredor e a cruzar tenso para a entrada de rompante do sérvio que chegou à bola de carrinho para assinar o golo inaugural do encontro aos 57 minutos.

No entanto, quando a vitória viola parecia assegurada, a equipa da casa acabou por virar o jogo em poucos minutos, mesmo com o jogo a acabar. Bandinelli empatou aos 87 minutos, bola ao centro, e Pinamonti assinou a reviravolta, aos 89, para gáudio dos adeptos da casa.

Um verdadeiro balde de água fria para a Fiorentina que chegou a cheirar o quinto lugar, mas acabou por continuar no oitavo posto, com 21 pontos, apenas mais dois do que o Empoli.

Reviravolta também em Génova

Mais abaixo na classificação, a Sampdória sofreu, mas levou a melhor sobre o Verona, com uma vitória por 3-1. Os visitantes marcaram primeiro, aos 37 minutos, por Tameze, mas a equipa de Génova virou o resultado na segunda parte, com Candreva a marcar o golo do empate, aos 51 minutos, antes de fazer a assistência para Ekdal assinar a reviravolta, aos 77.

Mesmo a fechar o jogo, já em tempo de compensação, Murru fixou o resultado final em 3-1 para a equipa da casa.

Uma segunda vitória consecutiva que permite à Samp respirar melhor na classificação, agora no 15.º lugar, com 15 pontos, menos quatro do que o Verona, que é nono.