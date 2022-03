O Nice apurou-se para a final da Taça de França graças a uma vitória por 2-0 frente ao modesto Versalhes.



Na Riviera, o terceiro classificado da Ligue 1 quebrou a resistência da equipa do quarto escalão aos 48 minutos. Na sequência de um cruzamento de Lotomba, Amine Gouiri aproveitou para fazer o 1-0. Mais tarde, o extremo formado no Lyon assistiu Dolberg para o 2-0 final (73m).



O Nice fica à espera do vencedor da eliminatória entre Nantes e Monaco para saber quem vai defrontar a 8 de maio no Stade de France.



O golo de Gouiri: